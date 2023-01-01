Сюжет

«ЗаЗурбаганом, вместности проклятой самим богом, вголой, напоминающей ад степи, стояла каменная статуя, изображающая женщину всидячем положении, сруками, поднятыми вверх, кнебу, иглазами, опущенными кземле. Никто изжителей окрестностей Зурбагана немогбы указать происхождения этой статуи, н�икто также немог объяснить, кого изображает она. Жители прозвали статую „Ленивой Матерью“ иссуеверным страхом обходили ее. Какбы то нибыло, этоничтожное каменное отражение давно прошедшей идавно мертвой жизни волей судьбы ибога уничтожило двух людей…» Рассказ также выходил под названиями «Огненная стрела» и «Предательское пятно».



Редкий фотографический аппарат слушать на видеосервисе Wink.