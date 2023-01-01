WinkАудиокнигиРечевой интеллект. Как развить речевые способности, чтобы оказывать влияние в бизнесе. Алексей Слободянюк
Речевой интеллект. Как развить речевые способности, чтобы оказывать влияние в бизнесе. Алексей Слободянюк (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология254 мин12+
Сюжет
Сегодня люди с развитым речевым интеллектом более конкурентоспособны.Три раздела книги – «Речевая сила», «Речевое влияние» и «Речевая власть» практические упражнения позволят вам добиться впечатляющих результатов в бизнесе:• договориться с теми, с кем никак не удавалось договориться • решить бизнес-вопросы, которые не решались месяцами • наладить результативный контакт с коллегами и подчиненными • заключить выгодные сделки с новыми партнерами.
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