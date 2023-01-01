Ребус Галла. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Испокон веков магия служила обитателям Великих Домов основой существования, и тем удивительнее стало возвращение в Тайный Город древней ереси, утверждающей: «Спящий не был магом!». Словно лесной пожар, распространилась она среди Великих Домов. Снова пролилась кровь, сплелись изощренные заговоры, прозвучали запретные заклинания. И Москве, чьей тенью Тайный Город остается с незапамятных времен, досталось сполна. Способен ли Сантьяга – бесстрашный комиссар Темного Двора – противостоять возродившемуся злу? Поймают ли рыбку в мутной воде перемен предприимчивые наемники Артем и Кортес? Сумеет ли древний бог вернуть былое влияние? Кто знает. Ведь пока Спящий не проснулся, возможно все! А тут еще Красные Шапки…



Ребус Галла слушать на видеосервисе Wink.