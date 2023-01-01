Ребенок, создающий ценность. Здоровые трудности, необходимые для успешного будущего. Скотт Доннелл, Ли Бенсон. Ключевые идеи книги
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Ребенок, создающий ценность. Здоровые трудности, необходимые для успешного будущего. Скотт Доннелл, Ли Бенсон. Ключевые идеи книги

Ребенок, создающий ценность. Здоровые трудности, необходимые для успешного будущего. Скотт Доннелл, Ли Бенсон. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие35 мин16+

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Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Из 100% времени, которое вы проведете со своим ребенком, 93% закончатся, когда он уедет из дома после окончания школы. За эти годы стоит приложить максимум усилий, чтобы подготовить растущего человека к большой жизни. Если вы этого не сделаете, вашему (уже не) ребенку понадобится еще 5–10 лет, чтобы научиться жить самостоятельно.
Каждый родитель хочет дать детям все самое лучшее и защитить их от боли и невзгод. Но иногда, стремясь помочь, мы лишаем детей возможности научиться преодолевать трудности и приобрести действительно важные практические навыки.
Эта книга — способ помочь детям стать уверенными, успешными и благополучными взрослыми с помощью менталитета создания ценности. Люди, обладающие таким менталитетом, не ждут, что мир будет служить им, а сами делают его лучше, воспринимая любые трудности как задачу и возможность.

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