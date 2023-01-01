Ребенок, создающий ценность. Здоровые трудности, необходимые для успешного будущего. Скотт Доннелл, Ли Бенсон. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Из 100% времени, которое вы проведете со своим ребенком, 93% закончатся, когда он уедет из дома после окончания школы. За эти годы стоит приложить максимум усилий, чтобы подготовить растущег�о человека к большой жизни. Если вы этого не сделаете, вашему (уже не) ребенку понадобится еще 5–10 лет, чтобы научиться жить самостоятельно.

Каждый родитель хочет дать детям все самое лучшее и защитить их от боли и невзгод. Но иногда, стремясь помочь, мы лишаем детей возможности научиться преодолевать трудности и приобрести действительно важные практические навыки.

Эта книга — способ помочь детям стать уверенными, успешными и благополучными взрослыми с помощью менталитета создания ценности. Люди, обладающие таким менталитетом, не ждут, что мир будет служить им, а сами делают его лучше, воспринимая любые трудности как задачу и возможность.



Ребенок, создающий ценность слушать на видеосервисе Wink.