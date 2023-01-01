Ребенок (мой) моего босса. Ольга Коротаева (книга, 2020) слушать онлайн

Казалось бы, в жизни Вероники есть всe, – престижная работа, любимый муж, – но на сердце неспокойно. Молодая женщина очень хочет ребeнка, но забеременеть никак не получается. Отчаявшись, пара обращается в банк спермы. Мечта исполняется – Ника беременна! Но жизнь начинает рушиться. Мама взламывает �инфосистему, чтобы узнать личность донора – им оказывается властный босс дочери. Муж не верит в совпадение и обвиняет в измене, а босс требует такого, на что Вероника никогда не согласится. Если только ради малыша.



Ребенок (мой) моего босса слушать на видеосервисе Wink.