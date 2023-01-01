Ребенок для сестры. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Ребенок для сестры. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Ребенок для сестры. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Анна Буравцева жила в гражданском браке и не имела стабильной работы. У Анны была дочь, которую пришлось оставить с бабушкой, а сама женщина решила переехать в город, чтобы заработать на обеспечение дочери и собственной матери. Жила Анна с Олегом – своим бывшим одноклассником, который был отчаянно влюблен в нее. Считая свою жизнь неудачно сложившейся, Анна завидовала двоюродной сестре Лизе, у которой и работа была прекрасной, и муж был хорош собой и много зарабатывал. В семье у Лизы была только одна печаль – она не могла выносить ребенка. Однажды сестра с мужем обратились к Анне с просьбой стать… суррогатной матерью. Анне посулили неплохую оплату. Узнав об этом, Олег стал отговаривать возлюбленную. Анна уже собиралась отказаться, но заметила, что Петр стал неожиданно внимателен к ней, постоянно осыпал комплиментами. Анна решила, что Петр увлечен ею. У нее возник план, и она согласилась на предложение Лизы и Петра. Анна поссорилась с Олегом, на время ЭКО переехала к Петру. Вскоре выяснилось, что искусственное оплодотворение прошло успешно. Анна попыталась сделать все, чтобы заставить Петра постоянно находиться рядом с ней. Однажды она призналась ему в том, что забеременела, потому что он нравился ей. Петр стал взывать к ее совести, прося не разбивать сердце сестры. Но Анне на сестру уже было наплевать. Не добившись своего, в сердцах Анна стала угрожать, что не отдаст ребенка Петру и Лизе. Однако Петр не рассказал о ссоре с Анной жене. Как-то Лиза расспросила Анну о самочувствии, Анна пожаловалась на одиночество. На следующий день Лиза пригласила Олега, чтобы помирить его с Анной. Анна обиделась и ушла домой. Лиза и Петр пришли к ней, чтобы загладить свою вину. Анна выставила Панфиловых, но в последний момент одумалась и выскочила вслед за ними. В подъезде она услышала разговор сестры с Петром. Выяснилось, что это был план Лизы: Петр должен был влюбить Анну в себя, чтобы заставить ее вынашивать их ребенка. Анна устроила скандал. Вскоре Петр попал в ДТП и погиб. А спустя короткое время оказалось, что Лиза беременна и не может оплатить услуг ребенка Анны и забрать малыша после рождения. Анна не знала, как ей быть с ребенком, которого она вынашивала. Однако, спустя время, ей удалось помириться с Олегом. Вместе они решили, что смогут вырастить и старшую дочь Анны, и малыша, которого она вынашивала. Анна была благодарна Олегу за помощь, впервые она оценила силу его любви к ней и поняла, что так же испытывает к нему сильные чувства.

Ребенок для сестры слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг