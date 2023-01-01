Ребенок для сестры. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Анна Буравцева жила в гражданском браке и не имела стабильной работы. У Анны была дочь, которую пришлось оставить с бабушкой, а сама женщина решила переехать в город, чтобы заработать на обеспечение дочери и собственной матери. Жила Анна с Олегом – своим бывшим одноклассником, который был отчаянно влюблен в нее. Считая свою жизнь неудачно сложившейся, Анна завидовала двоюродной сестре Лизе, у которой и работа была прекрасной, и муж был хорош собой и много зарабатывал. В семье у Лизы была только одна печаль – она не могла выносить ребенка. Однажды сестра с мужем обратились к Анне с просьбой стать… суррогатной матерью. Анне посулили неплохую оплату. Узнав об этом, Олег стал отговаривать возлюбленную. Анна уже собиралась отказаться, но заметила, что Петр стал неожиданно внимателен к ней, постоянно осыпал комплиментами. Анна решила, что Петр увлечен ею. У нее возник план, и она согласилась на предложение Лизы и Петра. Анна поссорилась с Олегом, на время ЭКО переехала к Петру. Вскоре выяснилось, что искусственное оплодотворение прошло успешно. Анна попыталась сделать все, чтобы заставить Петра постоянно находиться рядом с ней. Однажды она призналась ему в том, что забеременела, потому что он нравился ей. Петр стал взывать к ее совести, прося не разбивать сердце сестры. Но Анне на сестру уже было наплевать. Не добившись своего, в сердцах Анна стала угрожать, что не отдаст ребенка Петру и Лизе. Однако Петр не рассказал о ссоре с Анной жене. Как-то Лиза расспросила Анну о самочувствии, Анна пожаловалась на одиночество. На следующий день Лиза пригласила Олега, чтобы помирить его с Анной. Анна обиделась и ушла домой. Лиза и Петр пришли к ней, чтобы загладить свою вину. Анна выставила Панфиловых, но в последний момент одумалась и выскочила вслед за ними. В подъезде она услышала разговор сестры с Петром. Выяснилось, что это был план Лизы: Петр должен был влюбить Анну в себя, чтобы заставить ее вынашивать их ребенка. Анна устроила скандал. Вскоре Петр попал в ДТП и погиб. А спустя короткое время оказалось, что Лиза беременна и не может оплатить услуг ребенка Анны и забрать малыша после рождения. Анна не знала, как ей быть с ребенком, которого она вынашивала. Однако, спустя время, ей удалось помириться с Олегом. Вместе они решили, что смогут вырастить и старшую дочь Анны, и малыша, которого она вынашивала. Анна была благодарна Олегу за помощь, впервые она оценила силу его любви к ней и поняла, что так же испытывает к нему сильные чувства.



Ребенок для сестры слушать на видеосервисе Wink.