Ребенку нужен отец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Кирилл Новиков твердо знает, что у ребенка должен быть отец. Он и женился, как честный парень, «по залету» на нелюбимой девушке Оксане. Но неожиданно для себя, Кирилл встретил Риту и влюбился по-настоящему. То, что он уже женат и у него маленькая дочь, Кирилл скрыл. Через два месяца после знакомства, Рита объявила Кириллу, что ждет от него ребенка. Кирилл пообещал жениться. Он не мог признаться Рите, что уже женат. Он соврал, что потерял паспорт, и поэтому сейчас не может подать с ней заявление в ЗАГС. Кирилл сообщил жене, что любит другую девушку, и попросил развод. Но Оксана отказалась мирно развестись. Она заявила мужу, что в таком случае он больше не увидит ребенка, ради которого тот и женился. Кирилл подал на развод и поселился у Риты. Он намеревался рассказать Рите о том, что женат, но не успел. Оксана выследила Кирилла и пришла к Рите домой с требованием не отнимать отца у ребенка. Узнав о том, что у Кирилла есть жена и маленькая дочь, Рита выгнала Кирилла. Он вынужден был вернуться домой. Оксана решила, что муж вернулся в семью. Но Кирилл объявил, что они будут жить, как соседи, в ожидании официального развода. Тогда Оксана, обиженная на Кирилла за то, что она ради него пожертвовала фигурой и карьерой танцовщицы, заявила, что будет устраивать личную жизнь, и дочка ей будет только мешать. Кирилл заявил, что и сам не отдаст такой матери ребенка. Кирилл надеялся помириться с Ритой. Но Рита не отвечала его на звонки. Тогда он решил пойти к ней домой и заставить Риту выслушать его. Кирилл сообщил Рите, что скоро будет официально свободен, и что дочь останется с ним. Рита умоляла Кирилла не делать этого ради ребенка и призналась, что беременна от другого. Она была в «интересном положении» уже тогда, когда они познакомились. Рита соврала Кириллу для того, чтобы у ее ребенка был отец. Потрясенный обманом, Кирилл ушел. Оксана уехала с другом в Москву, оставив дочь Кириллу. Все заботы о маленькой Насте легли на плечи Кирилла. Но разрыв с Ритой он переживал очень тяжело. Через месяц Рита сама нашла Кирилла. Она приехала к нему домой и попросила простить ее за обман. Только тогда, когда Кирилл ушел от нее, она окончательно поняла, как любит его. Кирилл простил Риту, когда увидел, с какой нежностью она взяла на руки его дочь.



Ребенку нужен отец слушать на видеосервисе Wink.