Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации. Дмитрий Болдогоев,С. В. Иванова,Оксана Жигилий,Анна Глотова,Эмма Борчанинова
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Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации. Дмитрий Болдогоев,С. В. Иванова,Оксана Жигилий,Анна Глотова,Эмма Борчанинова

Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации. Дмитрий Болдогоев,С. В. Иванова,Оксана Жигилий,Анна Глотова,Эмма Борчанинова (книга, 2017) слушать онлайн

2017, Аудиокнига
Экономика и бизнес538 мин12+
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Сюжет

Для эффективного роста и реализации новой стратегии любой компании необходимо развитие компетенций сотрудников. Это особенно важно по отношению к сотрудникам высшего звена, так как найти специалиста необходимого уровня со стороны на рынке труда зачастую невозможно. Авторы книги рассказывают о специфике выращивания лидеров внутри компании, об управлении потенциалом (Talent Management), о коучинге и наставничестве, личностном росте и корпоративной культуре. В книге мало теории и много практики. Она знакомит с уникальными методиками управления потенциалом, задачами по развитию лидерских компетенций и совершенствованию культуры обучения, примерами управленческих решений. Книга будет интересна владельцам бизнеса, руководителям и HR-менеджерам, а также всем тем, кто ориентирован на профессиональный рост и карьеру. © Storytel

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