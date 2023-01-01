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Разведка Российской Империи. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература334 мин12+
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Сюжет
В настоящее время, когда речь заходит об отечественной, российской внешней разведке, то фигурирует в основном XX век. Между тем ее исторические корни гораздо глубже, относятся к началу XIX века и имеют чисто военную направленность. Истории первых российских разведчиков, вошедшие в эту аудиокнигу лишь малая толика пути наиболее ярких и талантливых людей, чьи имена занесены на Мемориальную доску и Доску почета Службы внешней разведки России или отмечены в ее многотомном официальном издании – «Очерках истории российской внешней разведки».
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