Разведчики России. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Историю разведывательной службы нашего государства писали тысячи «бойцов невидимого фронта», многих из которых можно назвать выдающимися или даже великими. В этой аудиокниге вас ждет рассказ лишь о шестидесяти двух из них. Многие всю жизнь посвятили разведке, у других внимания заслуживает какой-то один, но очень яркий эпизод их работы. О разведывательной деятельности одних хранятся целые тома в архивах. Замечательные биографии других приходилось собирать из весьма отрывочных сведений, да и то основанных лишь на воспоминаниях сослуживцев. Но в нашем понимании всех их вполне можно отнести к личностям исторического масштаба.



Разведчики России слушать на видеосервисе Wink.