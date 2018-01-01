Разум цветов. Морис Метерлинк (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

В сборнике натурфилософских эссе «Разум цветов» (1907) автор говорит не только о цветах, но и о боевых искусствах, холодном оружии, бессмертии, религии. Несколько лет наблюдая за растениями в саду, Метерлинк старается найти секрет разнообразия флоры в хитростях и в попытках выжить среди неблагоприятных условий. В его эссе тончайшие наблюдения за жизнью растений служат основой для размышлений о становлении человеческой души, о попытке человеческой личности найти свое место в окружающем мире, глубже понять связи человека и природы. Помимо безусловной эстетичности рассуждений, философская проза Метерлинка наделена еще и терапевтическими свойствами, она способна врачевать страхи, порожденные пространственной беспомощностью. © Storysidе



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