Разрыв – трава горькая. Анастасия Туманова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Грозное время накануне отмены крепостного права. У молодого штабс-капитана Никиты Закатова никогда не было семьи. Он не знал ни заботы, ни дружбы, давно привык к одиночеству. Юная цыганка Катька ураганом пронеслась через его жизнь, навсегда изменив ее,– и исчезла. Много лет Никита искал свою ц�ыганку, мечтал о встрече, не замечая, что его счастье и любовь – совсем близко… А между тем в родовом поместье Никиты творятся чудовищные вещи. Крестьянам нет пощады от мучительницы-Упырихи. Страшная смерть ждут деревенскую знахарку Устинью. Спасая девушку, Устиньин жених решается на отчаянный шаг…



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