Разрушенная судьба. История мира глазами мусульман. Тамим Ансари (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Тамим Ансари раскрывает перед нами мировую историю с новой точки зрения: в центре его внимания – эволюция мусульманского сообщества. Со времен пророка Мухаммада через череду великих империй к запутанным современным конфликтам – он представляет ключевые фигуры, события, идеи, легенды, религиозные споры и поворотные моменты мировой истории, рассказывая не только о том, что произошло, но и о том, как это понимают в исламском мире.



Разрушенная судьба слушать на видеосервисе Wink.