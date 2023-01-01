WinkАудиокнигиРазрушенная судьба. История мира глазами мусульман. Тамим Ансари
Разрушенная судьба. История мира глазами мусульман. Тамим Ансари (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Религия и духовная литература16+
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Сюжет
Тамим Ансари раскрывает перед нами мировую историю с новой точки зрения: в центре его внимания – эволюция мусульманского сообщества. Со времен пророка Мухаммада через череду великих империй к запутанным современным конфликтам – он представляет ключевые фигуры, события, идеи, легенды, религиозные споры и поворотные моменты мировой истории, рассказывая не только о том, что произошло, но и о том, как это понимают в исламском мире.
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