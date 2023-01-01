Разрешите представиться: недоврач. Артур Алехин (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Откуда возникают конфликты между врачами и пациентами? Все ли так однозначно: врач плохой, пациент хороший? В этой книге автор попытается углубиться и объяснить, почему наша медицина оставляет желать лучшего. На базе своего опыта он расскажет обо всем по не многу, что имеет непосредственное отношение к низкому уровню медицины: об учебе, работе, быте врача, странных пациентах и, конечно, о коллегах-демонах:) Все далеко не так просто, как может показаться. Обыватель не видит того абсурда, в котором проходит становление и рабочий период рядового врача-тарапевта. Друзья, вы когда-нибудь в жизни встречали плохих врачей? Найти бы того, кто ответит «нет»:) Однако, в основе конфликта «врач – пациент» лежит далеко не черно-белая картинка, в которой всё ясно и понятно. Огромное, невидимое закулисье скрывается от людей попавших в больницы или пришедших на прием к терапевту: и недобросовестные медики, и странные пациенты, нелепые байки, общественный эффект осуждения, человеческий фактор, и много другое. Обо всем этом я попытаюсь рассказать обывателю, основываясь на своем личном врачебном опыте, от учебы до работы. Надеюсь, будет интересно:) PS: про коллег-демонов и их вопиющие деяния поведаю в том числе:)



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