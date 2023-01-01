Разреши себе чувствовать. Как использовать силу эмоций на благо себе, детям и обществу. Марк Брэкетт. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Разреши себе чувствовать» — это «курс молодого бойца» для людей, решивших заняться развитием своего эмоционального интеллекта. Книга дает ответы на вопросы о том, что такое эмоции, какую роль они играют в нашей жизни, как понимать свои и чужие чувства и как выражать свои переживания, не нару�шая границ окружающих. Автор предлагает простой и наглядный инструмент, который поможет освоить систему из пяти ключевых шагов по управлению эмоциями и сделает вас настоящим ученым в мире EQ.



Разреши себе чувствовать слушать на видеосервисе Wink.