Разные поколения. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Однажды сын Ивановых Игорь привёл познакомиться в дом свою невесту Марину Стёпину. Увидев отца Игоря, Сергея, Марина вдруг чего-то испугалась, затем смутилась и выбежала из квартиры. Татьяна Иванова стала допытываться у мужа, почему девушка сына так отреагировала на знакомство. И хоть Сергей делал вид, что сам ничего не понимает, Татьяна ему не поверила. Она решила проследить за мужем и скоро убедилась, что поведение Марины не было случайностью – оказалось, что Сергей и Марина тайно встречаются. Татьяна вынудила мужа признаться, что Марина является дочерью его старых знакомых. Татьяна снова не поверила мужу и решила проследить за домом, в подъезд которого заходили Сергей и Марина. Велико же было удивление Татьяны, когда она увидела, как из подъезда вышла её бывшая близкая подруга Лариса, с которой они поссорились двадцать лет тому назад. Марина оказалась дочерью Ларисы. Татьяна сказала Ларисе, что девушка, возможно, является любовницей её мужа Сергея, на что Лариса ответила, что это исключено, поскольку Сергей приходится Марине отцом. Татьяна поняла, почему так неожиданно когда-то исчезла Лариса, и что муж врал ей много лет. Татьяна была в полном смятении. Сын Игорь недоумевал, почему Марина стала его избегать. Он подозревал, что в этом виноват его отец. Обстановка в семье Татьяны стала накаляться.Она решила ещё раз встретиться со своей бывшей подругой и выяснить, продолжал ли Сергей все эти годы изменять ей с Ларисой. Лариса ответила, что никаких интимных отношений у них с Сергеем больше не было, но Татьяна всё равно была в бешенстве. Она устроила мужу сцену ревности и прогнала из дома. В тот же день сын рассказал Татьяне, что у него с Мариной уже были близкие отношения. Татьяна пришла в ужас и рассказала Игорю, что Марина является его сестрой. Сын ушёл из дома. К Татьяне пришёл Сергей и предложил помириться. В это время ему позвонила Лариса и сообщила, что Марина, находящаяся на третьем месяце беременности, решила сделать аборт. Сергей немедленно поехал за дочерью, чтобы остановить её. По дороге он попал в аварию. Обе семьи собрались и поехали в больницу. Оказалось, что Сергею предстояла сложная операция с непредсказуемым результатом. В этот момент Лариса сообщила Татьяне, что она обманывала Сергея все эти двадцать лет. Он на самом деле не являлся отцом Марины. Лариса убедила его в этом, чтобы заставить помогать ей материально. Игорь и Марина не являлись таким образом братом и сестрой и могли вступить в брак.



Разные поколения слушать на видеосервисе Wink.