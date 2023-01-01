Разговоры по ночам. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Тимур влюбился в Ларису еще в институте. Окончив ВУЗ, он устроился в хорошую фирму, а вскоре туда же привел и Ларису. Ему казалось, что рано или поздно Лариса будет с ним. Но, спустя время, на ту же фирму начальником отдела устроился ровесник Тимура Антон. Вскоре Тимур отмечал свой день рождения. В числе приглашенных были и Лариса с Антоном. Тимур решил признаться девушке в своих чувствах, но заметил, что за столом ее нет. Тогда Тимур принялся искать Ларису и увидел ее в подъезде с Антоном. В первую секунду Тимуру показалось, что Антон пристает к девушке. Тимур бросился защищать Ларису, однако она призналась в том, что любит Антона. Для Тимура услышанное стало шоком. Он решил отойти в сторону и не мешать бывшей возлюбленной. Спустя короткое время он услышал, как Лариса и Антон ссорятся. Тимур решил, что это его шанс «вернуть» Ларису. Он постарался проявить максимальное участие к девушке и убедить ее в том, что сможет помочь поговорить с Антоном. Вместо разговора, Тимур сделал все, чтобы поссорить Антона и Ларису сильнее. Когда он узнал, что Лариса беременна от Антона, то сообщил об этом будущему отцу, но сделал это так, что у того возникли сомнения в том, что ребенок от него. Тимур надеялся стать незаменимым для Ларисы, рассчитывая, что она, в конце-концов, оценит его надежность и согласится выйти за него замуж. Вскоре так и случилось. Лариса приняла предложение руки и сердца Тимура. Он ликовал, но радость была недолгой. Лариса сразу уточнила, что до родов они не будут жить, как муж с женой. Тимур и Лариса начали жить под одной крышей, но все чаще Тимур замечал, что Лариса до сих пор любит Антона и к Тимуру ничего не испытывает. Она ждала ребенка и даже купила одежду для малыша, но в порыве отчаяния однажды Лариса сообщила, что собирается сделать аборт. Тимур испугался. Он понял, что, если Лариса избавится от ребенка, он ей больше не будет нужен. Он попытался остановить девушку, но все напрасно, Лариса была уверена, что это единственный правильный выход. Отчаявшись, он решил признаться ей в том, что вмешался в отношения Ларисы с Антоном и заставил их окончательно рассориться. Узнав о произошедшем, Лариса и Антон помирились. Но вскоре они вновь поссорились, Лариса поняла, что Антон – инфантильный молодой человек, который боится ответственности, и решила бросить его и уехать. Тимур понял, что потерял ее окончательно.



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