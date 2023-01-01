WinkАудиокнигиРазговорный японский в диалогах. И. Икэда,Алексей Чекаев
Разговорный японский в диалогах. И. Икэда,Алексей Чекаев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки86 мин12+
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Сюжет
Аудиоприложение адресовано всем желающим овладеть японской разговорной речью. Пособие построено по коммуникативному принципу и знакомит с основными ситуациями повседневного общения. Тщательно отобранный и точный в плане выражения современный языковой материал, записанный на компакт-диск, делает диалоги живыми и удобными для непосредственного использования.
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