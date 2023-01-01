Разговор с Татьяной Черниговской. Т. В. Черниговская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На наших глазах происходит обвал цивилизации, которой как минимум 2000 лет. Куда мы идем? Время задуматься… В образовании и обучении ключевой становится когнитивная гибкость, когда человек умеет безболезненно адаптироваться, своевременно переключаться. Педагогам и ученикам может помочь определение цели: для чего я учусь? чего хочу достичь в результате своего обучения? Обучение меняет мозг человека в физическом смысле: увеличивается качество нейронной сети, то есть растет серое и белое вещества. Поэтому обучение – это инвестиция в будущее самого себя, ведь тренированный мозг угаснет позже. Татьяна Владимировна Черниговская – нейролингвист, профессор СПбГУ. Крупнейший специалист в области нейронауки. Доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО.



Разговор с Татьяной Черниговской слушать на видеосервисе Wink.