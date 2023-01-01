Разгадать неопределенность. Как инвестировать с уверенностью перед лицом неизвестного. Джон Дженнингс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Инвестирование — это не только про деньги, но еще про образ мышления, эмоции и психологию.

Эта книга не обычное руководство по инвестициям, а настоящая инструкция по развитию инвестиционного мышления. Фондовый рынок сам по себе предполагает неопределенность и изменчивость, его существование плохо поддается прогнозированию. В условиях кризисов, которые происходят все чаще, неопределенность тем более возрастает.

Джон Дженнингс предлагает модели мышления, основанные на методах статистики, экономики и психологии. Эти модели помогут сформировать инвестиционное поведение, которое обязательно приведет к прибыли, даже в условиях высокой экономической нестабильности.



Разгадать неопределенность слушать на видеосервисе Wink.