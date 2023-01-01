Разгадать неопределенность. Как инвестировать с уверенностью перед лицом неизвестного. Джон Дженнингс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Инвестирование — это не только про деньги, но еще про образ мышления, эмоции и психологию.
Эта книга не обычное руководство по инвестициям, а настоящая инструкция по развитию инвестиционного мышления. Фондовый рынок сам по себе предполагает неопределенность и изменчивость, его существование плохо поддается прогнозированию. В условиях кризисов, которые происходят все чаще, неопределенность тем более возрастает.
Джон Дженнингс предлагает модели мышления, основанные на методах статистики, экономики и психологии. Эти модели помогут сформировать инвестиционное поведение, которое обязательно приведет к прибыли, даже в условиях высокой экономической нестабильности.
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