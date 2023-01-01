Разбуди в себе Женщину. Книга-практикум + Я слишком много думаю. Как распорядиться своим сверхэффективным умом. Кристель Петиколлен,Татьяна Кирьянова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Разбуди в себе Женщину. Книга-практикум У тебя в руках необычная книга – это книга-практикум, в которой я структурировала весь свой опыт и все свои знания. Именно они помогли мне, моей маме, а потом уже и другим женщинам через любовь к себе обрести здоровье, стройность и счастливую гармоничную жизнь. Книга-практикум „Разбуди в себе Женщину“ – это первая ступень к долгой и счастливой жизни. Ты познакомишься со своим телом, приведешь его в порядок, научишься слышать и любить по-настоящему. Я помогу тебе узнать, какое ты чудо, насколько ты уникальна и как безграничны твои возможности. Я помогу тебе прийти к лучшей версии именно тебя, потому что ты такая одна! Я слишком много думаю. Как распорядиться своим сверхэффективным умом «Сверхэффективность» – повышенная восприимчивость к информации, настроениям других людей, сверхчуткость – это проблема многих современных людей. Они настолько восприимчивы, что от общения с неприятным человеком испытывают головную боль, и их в буквальном смысле тошнит от неприятных картин или событий. Они страдают от бездонной памяти, которая складирует в голове лишнюю информацию. А высокий уровень эмпатии заставляет их переживать чужие несчастья как свои собственные. Кристель Петиколлен – французский психолог с солидным стажем – занималась этой проблемой в течение нескольких лет. Результат этого исследования – ее собственная книга, которая во Франции стала бестселлером среди книг по психологии и которая до сих пор не сдает своих позиций! Прочитав книгу, вы узнаете об основных проблемах сверхэффективных людей, поймете причину этих проблем, научитесь распознавать таких людей среди своего окружения и освоите навыки управления сверхэффективным умом. И самое главное: вы убедитесь, что сверхэффективность может стать настоящим сокровищем, а не источником беспокойства.



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