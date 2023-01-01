Разбуди в себе Женщину. Книга-практикум + Ты будешь мамой! Как забеременеть, если долго не получается. Ольга Кавер,Татьяна Кирьянова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Разбуди в себе Женщину. Книга-практикум У тебя в руках необычная книга – это книга-практикум, в которой я структурировала весь свой опыт и все свои знания. Именно они помогли мне, моей маме, а потом уже и другим женщинам через любовь к себе обрести здоровье, стройность и счастливую гармоничную жизнь. Книга-практикум „Разбуди в себе Женщину“ – это первая ступень к долгой и счастливой жизни. Ты познакомишься со своим телом, приведешь его в порядок, научишься слышать и любить по-настоящему. Я помогу тебе узнать, какое ты чудо, насколько ты уникальна и как безграничны твои возможности. Я помогу тебе прийти к лучшей версии именно тебя, потому что ты такая одна! Ты будешь мамой! Как забеременеть, если долго не получается Перед вами обновленное издание популярной книги Ольги Кавер, психолога, расстановщика, мамы пятерых детей, прошедшей через период бесплодия. Вы прочитаете о том, как можно стать счастливой матерью, если испробованы все методы лечения, но желанная беременность так и не наступает. Благодаря авторской методике вы разберетесь в психологических причинах, из-за которых не получается родить ребенка. Вы узнаете, как история вашего рода и поступки членов семьи, совершенные в прошлом, влияют на то, что сегодня малыш не торопится к вам прийти. Под руководством автора и с ее искренней поддержкой вы проработаете свои психологические проблемы, и с помощью практики системных расстановок энергетически исцелите свой род и войдете в поток любви – чтобы будущий ребенок почувствовал, что пришло время появиться в этом мире. «За время моей работы с клиентами я провела более восьми тысяч семейных расстановок на тему возникновения причин бесплодия. И я поняла, что методы системной психологии и расстановок очень эффективны в решении подобных проблем. Я стала проводить свои исследования в этой области. В итоге в моей голове начала созревать эта книга, так как я думаю, что очень важно рассказать о тех значимых и иногда шокирующих взаимосвязях с жизнью наших предков. Да, иногда вы будете шокированы, читая эту книгу. Но в результате внутри вас будет запущен целительный процесс восстановления порядка. А когда есть порядок, то поток жизни начинает течь легко и свободно. И вместе с этим потоком в нашу жизнь приходят дети…» (Ольга Кавер).



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