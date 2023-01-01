Разбуди в себе Женщину. Книга-практикум + Тафти жрица. Гуляние живьем в кинокартине. Вадим Зеланд,Татьяна Кирьянова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Разбуди в себе Женщину. Книга-практикум У тебя в руках необычная книга – это книга-практикум, в которой я структурировала весь свой опыт и все свои знания. Именно они помогли мне, моей маме, а потом уже и другим женщинам через любовь к себе обрести здоровье, стройность и счастливую гармоничную жизнь. Книга-практикум „Разбуди в себе Женщину“ – это первая ступень к долгой и счастливой жизни. Ты познакомишься со своим телом, приведешь его в порядок, научишься слышать и любить по-настоящему. Я помогу тебе узнать, какое ты чудо, насколько ты уникальна и как безграничны твои возможности. Я помогу тебе прийти к лучшей версии именно тебя, потому что ты такая одна! Тафти жрица. Гуляние живьем в кинокартине Это мировая сенсация. Это Тафти. Встречайте. Если вы действуете по своей воле, почему тогда все выходит не по-вашему? Вы думаете, что не получается, потому что не получается, и все. На самом деле не получается потому, что вы все-таки действуете не по своей воле, а ведет вас сценарий. А еще у вас не получается потому, что вы не умеете действовать так, чтобы получалось. Вместо того чтобы задавать реальность на грядущей киноленте, вы воюете с действительностью в текущем кадре. Действительность – это то, чего никогда не было и никогда не будет, а только есть – единожды и сейчас. Действительность – она есть лишь постольку, поскольку уже произошла. Вы не можете изменить то, что уже свершилось. Но именно этим вы и занимаетесь, поскольку все, что вас окружает,– это и есть то, что свершилось. Чтобы изменить кинокартину, нужно проснуться и ожить в ней.



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