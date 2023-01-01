Разбуди в себе Женщину. Книга-практикум + Медитации. О любви. Клаус Дж. Джоул,Татьяна Кирьянова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Разбуди в себе Женщину. Книга-практикум У тебя в руках необычная книга – это книга-практикум, в которой я структурировала весь свой опыт и все свои знания. Именно они помогли мне, моей маме, а потом уже и другим женщинам через любовь к себе обрести здоровье, стройность и счастливую гармоничную жизнь. Книга-практикум „Разбуди в себе Женщину“ – это первая ступень к долгой и счастливой жизни. Ты познакомишься со своим телом, приведешь его в порядок, научишься слышать и любить по-настоящему. Я помогу тебе узнать, какое ты чудо, насколько ты уникальна и как безграничны твои возможности. Я помогу тебе прийти к лучшей версии именно тебя, потому что ты такая одна! Медитации. О любви "Начинайте день с чувства благодарности за все волшебные события, которым вы позволите прийти к вам сегодня. Любовь, которую вы посылаете в мир, вернется к вам в десятикратном размере и принесет с собой невероятные, прекрасные подарки. Подарки маленькие и большие… Обращайте внимание даже на самые незначительные события – этим вы позволите своей любви дать вам еще больше. Замечая самый маленький волшебный подарок, вы открываете двери для десяти других подарков. Каждый раз, заметив такие подарки, почувствуйте благодарность за них, почувствуйте радость – этим вы позволите прийти к вам еще большему количеству волшебных событий!" Кл. Дж. Джоул



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