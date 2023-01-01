Разбуди в себе Женщину. Книга-практикум + Гипноз: похудение без диет. Секретная методика «Красных ласточек». Николай Норд,Татьяна Кирьянова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Разбуди в себе Женщину. Книга-практикум У тебя в руках необычная книга – это книга-практикум, в которой я структурировала весь свой опыт и все свои знания. Именно они помогли мне, моей маме, а потом уже и другим женщинам через любовь к себе обрести здоровье, стройность и счастливую гармоничную жизнь. Книга-практикум „Разбуди в себе Женщину“ – это первая ступень к долгой и счастливой жизни. Ты познакомишься со своим телом, приведешь его в порядок, научишься слышать и любить по-настоящему. Я помогу тебе узнать, какое ты чудо, насколько ты уникальна и как безграничны твои возможности. Я помогу тебе прийти к лучшей версии именно тебя, потому что ты такая одна! Гипноз: похудение без диет. Секретная методика «Красных ласточек» Если вы заинтересовались этой аудиозаписью – значит, вы перепробовали много диет, но так и не решили проблему лишнего веса. Автор выступает против изнурительных диет, ибо, по его убеждению, они не помогают, а лишь приносят множество страданий. Методика Николая Норда удивительно проста, но, в то же время, она требует определенного времени для полного, но зато безвозвратного восстановления вашего оптимального веса. Такого веса, который является для вас естественным, когда ваша фигура будет доставлять удовольствие вам и восхищение окружающим. Настоящая методика в корне отличается от всего того, что до сих пор предлагалось и является прорывом в области похудения. И при этом вам не придется голодать, не придется страдать от недоедания. Автор научит вас придерживаться сбалансированного естественного веса и обходиться без изнурительных диет. Вы обретете фигуру своей мечты, станете стройной, будете нравиться себе и окружающим!



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