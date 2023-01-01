Разбитое сердце. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Разбитое сердце. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Разбитое сердце. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Алина Зайцева живёт в мире, который выстроил для неё отец – всемогущий и властный Василий Петрович. Он всегда и всё решал за Алину – где ей учиться, кем работать, за кого выходить замуж. Однако всё это совсем не делает Алину по-настоящему счастливой. Когда-то у девушки был друг по имени Андрей. Отец разлучил их и Алина не посмела ему перечить. Андрей позже женился, у него родилась дочка, а потом он трагически погиб. Мать девочки, жена Андрея, уже давно уехала за границу, и следы её затерялись. Алина начинает понимать, что на всём белом свете только она одна может помочь сироте. Она собирается удочерить девочку. Узнав о решении дочери, Василий Петрович приходит в ярость – он категорически против. Но на сторону Алины встаёт её муж, которого она до этого считала крайне расчётливым и холодным человеком. Опираясь на его поддержку, Алина удочеряет девочку. Неожиданно, в их дом приходит беда – у ребёнка обнаруживается порок сердца и ей нужна срочная дорогостоящая операция за границей. Алина решает обратиться за помощью к своему отцу. Всё разрешается благополучно: отец даёт деньги и, наконец, объясняет дочери причину, по которой он разлучил её с Андреем. Оказывается, Андрей – его внебрачный сын, а, значит, брат Алины. И осиротевшая малышка – его родная внучка.

Разбитое сердце слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология

Рейтинг