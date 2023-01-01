Разбитое сердце. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Алина Зайцева живёт в мире, который выстроил для неё отец – всемогущий и властный Василий Петрович. Он всегда и всё решал за Алину – где ей учиться, кем работать, за кого выходить замуж. Однако всё это совсем не делает Алину по-настоящему счастливой. Когда-то у девушки был друг по имени Андрей. Отец разлучил их и Алина не посмела ему перечить. Андрей позже женился, у него родилась дочка, а потом он трагически погиб. Мать девочки, жена Андрея, уже давно уехала за границу, и следы её затерялись. Алина начинает понимать, что на всём белом свете только она одна может помочь сироте. Она собирается удочерить девочку. Узнав о решении дочери, Василий Петрович приходит в ярость – он категорически против. Но на сторону Алины встаёт её муж, которого она до этого считала крайне расчётливым и холодным человеком. Опираясь на его поддержку, Алина удочеряет девочку. Неожиданно, в их дом приходит беда – у ребёнка обнаруживается порок сердца и ей нужна срочная дорогостоящая операция за границей. Алина решает обратиться за помощью к своему отцу. Всё разрешается благополучно: отец даёт деньги и, наконец, объясняет дочери причину, по которой он разлучил её с Андреем. Оказывается, Андрей – его внебрачный сын, а, значит, брат Алины. И осиротевшая малышка – его родная внучка.



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