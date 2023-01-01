WinkАудиокнигиРайский змей. Николай Лесков
Райский змей. Николай Лесков (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
«„Райским змеем“, а иногда „Коварною лисицею“, современники звали епископа луцкого, преосвященного Кирилла Терлецкого, любопытное жизнеописание которого появилось в местном журнале „Киевская старина“. Материал для этой статьи совершенно нов и взят автором „из актовых книг“, а редакция журнала придает ей большое и вполне заслуженное значение…»
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