Райский змей. Николай Лесков
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Аудиокниги
Райский змей. Николай Лесков

Райский змей. Николай Лесков (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Классика12+

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Сюжет

«„Райским змеем“, а иногда „Коварною лисицею“, современники звали епископа луцкого, преосвященного Кирилла Терлецкого, любопытное жизнеописание которого появилось в местном журнале „Киевская старина“. Материал для этой статьи совершенно нов и взят автором „из актовых книг“, а редакция журнала придает ей большое и вполне заслуженное значение…»

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