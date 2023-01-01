Райский сад первой любви. Линь Ихань (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Райский сад первой любви» Линь Ихань – роман-исповедь о насилии, который уже пять лет возглавляет рейтинг самых читаемых книг в Китае. Фан Сыци двенадцать лет, она похожа на фарфоровую куколку, ее любимый предмет в школе – литература. В один роковой день в соседней квартире поселяется пятидесятилетний учитель и поэт Ли Гохуа. Восхитившись начитанностью Фан Сыци, он предлагает бесплатные дополнительные уроки литературы для девочки. И долгое время только ее лучшая подруга Лю Итин, с которой они вместе читали Достоевского и Бодлера и вместе боготворили учителя Ли, знала, что происходит на самом деле на этих занятиях, и слышала, как Фан Сыци вечерами кричит в подушку, и по-детски считала ее гадкой. Так проходит несколько лет, пока Фан Сыци не попадает в психиатрическую больницу, а Лю Итин не находит ее дневник и не узнает историю с самого начала. «Райский сад первой любви» – глубокий, сложный, необыкновенно поэтичный роман о том, как ломается юная личность, пытаясь вместить насилие со стороны значимого взрослого, о грузе вынужденного молчания и о монструозном зле, которое притворяется любовью. Роман основан на реальных событиях из жизни автора, тайваньской писательницы Линь Ихань. Вскоре после выхода книги писательница покончила с собой. «Фразы, унизанные образами и метафорами, напоминают человека, который набрал камней в карманы и, тяжело дыша, заходит глубже и глубже в воду» Чжан Юэжан, китайская писательница, автор книги «Кокон» «Самый крупный тайваньский бестселлер последних лет, „Райский сад“ – это напряженная и в то же время высушенная от лишних эмоций история о растлении двенадцатилетней девочки ее репетитором и о том, как это растление потом кругами расходится по резко сломанной юной жизни» Анастасия Завозова, книжный критик, главный редактор Storytel



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