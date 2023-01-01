Рай с милым. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Кира Баринова из семьи представителей городской элиты. Ее недавно умерший отец был директором крупного завода. Мать, Алла – директор Дворца культуры. Свою семью Кира считала идеальной и привыкла во всем слушаться мать. Еще в школьные годы у Киры начался роман с одноклассником Игорем – парнем из простой рабочей семьи. Отношения развивались непросто. Два года тому назад они серьезно поссорились из-за того, что Кира, по настоянию матери, прервала беременность от Игоря. Игорь уехал из города. Кира тихо грустила о первой любви, и, с подачи матери, считала Игоря предателем. Мать нашла Кире подходящего, по ее меркам, жениха – главного инженера завода, 42-летнего Сергея. Кира и Сергей начали встречаться и подали заявление в ЗАГС. За две недели до свадьбы в город неожиданно вернулся Игорь. Они с Кирой встретились и поняли, что по-прежнему любят друг друга. Кира не сказала Игорю, что у нее есть другой. Он узнал об этом от Аллы, которая застала Игоря и Киру в интимной обстановке. Игорь обиделся на Киру и ушел. Кира заявила матери, что свадьбы не будет. Мать пыталась отговорить дочь от этого шага, но безрезультатно. Алла пыталась внушить Кире, что идеальная семья – брак по расчету. Рассказала, что сама вышла замуж именно так. Кира была потрясена узнав, что идеальный брак ее родителей оказался деле фальшивым. На самом деле мать всю жизнь тайно изменяла отцу. Мать предложила дочери повторить ее судьбу – выйти замуж за надежного и обеспеченного Сергея, и встречаться тайно с Игорем. Кира же объявила Сергею, что не любит его и не хочет выходить за него замуж. Вскоре Кира и Игорь помирились, начали строить планы на будущее. Но Кира не решилась переехать к любимому Игорю в скромную съемную однокомнатную квартиру. Провожая Киру до дома, Игорь столкнулся с Сергеем. Игорь хотел поговорить с соперником «по-мужски», но Кира предотвратила драку. Обидевшись на то, что Кира защищала Сергея, Игорь снова ушел. Через неделю Кира получила конверт с фотографией Игоря с другой девушкой и просьбой оставить его в покое. Возмущенная предательством любимого, Кира решила выйти замуж за Сергея. В день свадьбы она узнала, что мать наняла девушку, чтобы Кира перестала мечтать об Игоре и вышла замуж за того, с кем, по ее мнению, будет счастлива. Кира объявила Сергею, что свадьба отменяется и убежала к Игорю.



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