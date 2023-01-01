Рай монстров. Книга 2. Часть 3. Цзю Чжу Хэданьтоу
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Рай монстров. Книга 2. Часть 3. Цзю Чжу Хэданьтоу

Рай монстров. Книга 2. Часть 3. Цзю Чжу Хэданьтоу (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Примерно восемь веков назад, по всему миру внезапно начали открываться тысячи межпространственных врат, из которых в нашу реальность проникли жуткие паранормальные твари. И мощь их была невероятна – одни были столь сильны и столь огромны, что крушили всё на своем пути и ничто не могло их остановить. Другие были паразитами – они крепились к людям, вытягивали из них жизненные силы и превращали их в покорных рабов. А третьи были похитрее – они проникали в города, маскируясь под обычных жителей, и нападали на них под покровом ночи. Добро пожаловать в мир, где человеческая раса упала на дно пищевой цепи, а мир превратился в рай… Рай для монстров…

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Фэнтези

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