Расцвет магии. Нора Робертс (книга, 2022) слушать онлайн
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Сюжет
После того как людскую цивилизацию уничтожил вирус, известный как Приговор, магия стала обыденным явлением. Фэллон Свифт провела детство и юность, изучая её. Девушкой движет желание освободить тех, на кого охотится правительство или фанатики из культа Праведных воинов; тех, кого преследуют или запирают в лабораториях; тех, кто долгие годы подвергается издевательствам и даже пыткам. Она хочет спасти даже тех, кого страх и слабость толкнули на темную сторону. Фэллон уже помогла многим оборотням, эльфам, магам и обычным людям. Но теперь она должна помочь им исцелиться – и заново открыть в себе свет и веру. Ведь даже Избранная не одолеет силы зла в одиночку. Чтобы восстановить щит, который вновь оградит наш мир от тьмы, Фэллон понадобится армия, что пойдёт за ней в бой…
Расцвет магии слушать на видеосервисе Wink.