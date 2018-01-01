Растительный мир России. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Курс лекций для школьников по теме «Растительный мир России». Растительный мир России – один из важнейших компонентов природы, который представлен совокупностью различных растительных сообществ, произрастающих на территории России. Большое разнообразие климатических условий и почвенног�о покрова, а также влияния прошлых геологических эпох и возрастающей деятельности человека, обуславливает существование множества типов растительности, имеющих сложные сочетания друг с другом. Вы познакомитесь как с типичными представителями флоры, так и с уникальными и редкими растениями, которые можно найти только в природных заповедниках и национальных парках России. © ИДДК



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