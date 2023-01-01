Растаявший мираж. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Растаявший мираж. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Растаявший мираж. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

Эдуард Вересов после многолетнего брака решил уйти от жены Юлии. Причиной стала молодая беременная любовница, секретарша Эдуарда Людмила. Но легко бросить жену не удалось, Юлия рыдала и просила Эдуарда остаться дома сначала на одну ночь, потом еще на одну, и еще. Эдуард соглашался, чувствуя, свою бесконечную вину перед женой. Когда-то из-за него Юлия стала бесплодной и не смогла родить Эдуарду долгожданного ребенка. С другой стороны Эдуарда торопила Людмила, которая хотела поскорее выйти за него замуж. В конце-концов, Эдуард ушел от жены, но пообещал помочь ей с усыновлением. Несмотря на то, что Эдуард и Юлия теперь жили в разных местах, как-то они вместе отправились на юбилей друзей. Людмила была этим недовольна. Спустя короткое время Эдуард вошел в свою приемную и увидел рыдающую Людмилу. Она рассказала, что приходила Юлия и потребовала, чтобы Людмил сделала аборт, для этого она оставила конверт с деньгами. Эдуард разозлился, пошел к бывшей жене, устроил скандал и заявил, что больше их ничто не связывает. После этого случая, Эдуард ушёл к Людмиле, но их отношения не были гладкими. А вскоре любовница начала требовать новую машину, а потом и квартиру. Эдуард готов был согласиться и выполнить просьбы Людмилы, однако, спустя короткое время, он случайно встретил бывшего соседа Владимира, который некоторое время назад и познакомил его с Людмилой. Эдуард рассказал ему о переменах в своей жизни. Но Владимир не стал скрывать тайны Людмилы и сообщил, что когда рекомендовал ее на должность секретарши, она уже была в положении. Эдуард понял, что его обманула Людмила. Юлия не сразу смогла простить Эдуарда, но вскоре произошло воссоединение семьи.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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