Растаявший мираж. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Эдуард Вересов после многолетнего брака решил уйти от жены Юлии. Причиной стала молодая беременная любовница, секретарша Эдуарда Людмила. Но легко бросить жену не удалось, Юлия рыдала и просила Эдуарда остаться дома сначала на одну ночь, потом еще на одну, и еще. Эдуард соглашался, чувствуя, свою бесконечную вину перед женой. Когда-то из-за него Юлия стала бесплодной и не смогла родить Эдуарду долгожданного ребенка. С другой стороны Эдуарда торопила Людмила, которая хотела поскорее выйти за него замуж. В конце-концов, Эдуард ушел от жены, но пообещал помочь ей с усыновлением. Несмотря на то, что Эдуард и Юлия теперь жили в разных местах, как-то они вместе отправились на юбилей друзей. Людмила была этим недовольна. Спустя короткое время Эдуард вошел в свою приемную и увидел рыдающую Людмилу. Она рассказала, что приходила Юлия и потребовала, чтобы Людмил сделала аборт, для этого она оставила конверт с деньгами. Эдуард разозлился, пошел к бывшей жене, устроил скандал и заявил, что больше их ничто не связывает. После этого случая, Эдуард ушёл к Людмиле, но их отношения не были гладкими. А вскоре любовница начала требовать новую машину, а потом и квартиру. Эдуард готов был согласиться и выполнить просьбы Людмилы, однако, спустя короткое время, он случайно встретил бывшего соседа Владимира, который некоторое время назад и познакомил его с Людмилой. Эдуард рассказал ему о переменах в своей жизни. Но Владимир не стал скрывать тайны Людмилы и сообщил, что когда рекомендовал ее на должность секретарши, она уже была в положении. Эдуард понял, что его обманула Людмила. Юлия не сразу смогла простить Эдуарда, но вскоре произошло воссоединение семьи.



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