Рассвет. Стефани Майер (книга, 2008) слушать онлайн

Сюжет

Четвертая книга знаменитой вампирской саги, возглавившей списки бестселлеров десяти стран. Истинная любовь не страшится опасности… Белла Свон согласна стать женой своего возлюбленного – вампира Эдварда и принять его дар бессмертия. Однако после первых же дней немеркнущего счастья ее жизн�ь превращается в кромешный ад. Белла и Эдвард ждут ребенка… Ребенку и его родителям грозит жестокая казнь от рук вампирских старейшин. Белла, Эдвард и их друг вервольф Джейк понимают: в одиночку им не выстоять. Но что же делать?!



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