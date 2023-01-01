Рассвет полуночи. Часть I. Евгения Егорова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Фантастический хоррор-роман о совершенной трансформации и любви, неподвластной времени и пространству. Жестокое убийство миллиардера приоткрывает перед нами дверь, ведущую в таинственный Мир Тьмы. Достаточно ли вы смелы, чтобы шагнуть в реальность, где вас встретят самые опасные существа? Готовы ли вы пройти через густой мрак, чтобы прикоснуться к тайне человеческого бытия?



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