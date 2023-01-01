Расстроенная свадьба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Расстроенная свадьба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Расстроенная свадьба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

Сюжет

Лидия Григорьевна Сабитова мечтает видеть мужем своей дочери благополучного и положительного Игоря, однако Таня намерена выйти замуж за Сергея. По совету психоаналитика, Лидия Григорьевна уступает дочери, но незадолго до свадьбы с Сергеем происходит несчастный случай, мать и дочь узнают, что он скончался в больнице от тяжелейших ожогов. Игнорируя мнение психоаналитика, Лидия Григорьевна настаивает на примирении Тани с бывшим женихом Игорем, скрыв от дочери, впавшей в затяжную депрессию, тот факт, что Сергей на самом деле жив. Когда же Тане, наконец, становится известна правда, оказывается, что Сергей исчез, и никто не знает, где его искать…

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