Рассказы. Стивен Ликок (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стивен Ликок широко известен абсурдистскими, юмористическими и сатирическими произведениями. Первый писательский опыт – студенческая газета. Ликок писал короткие рассказы для поддержки своего финансового состояния, однако рассказы вскоре принесли ему много больше того, чего он ожидал. В п�ериод 1915 по 1925 годы он был одним из самых популярных англоязычных писателей. Его талант часто сравнивают с творчеством Марка Твена и Джерома К. Джерома. Всего Ликок издал 61 книгу. В 1946 году в Канаде была учреждена премия имени Ликока за лучшее юмористическое произведение (лауреаты отмечаются медалью им. Ликока). Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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