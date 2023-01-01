Рассказы солнечного луча. Ганс Христиан Андерсен (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«–Теперь я начну!– заявил ветер. –Нет, уж, позвольте!– сказал дождь.– Теперь мой черёд! Довольно вы стояли на углу, да выли, что было мочи! –Так вот ваше спасибо за то, что я в честь вас вывёртывал, да ломал зонтики тех господ, что не желали иметь с вами дела! –Слово за мною!– сказал солнечный луч.– Смирно!..»



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