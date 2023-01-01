WinkАудиокнигиРассказы рыбачьего патруля. Джек Лондон
Рассказы рыбачьего патруля. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Классика222 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Пятнадцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя сборник рассказов «Рассказы рыбачьего патруля». Произведения сборника любимого читателями во всем мире, рассказывают о беспощадной войне «Рыбачьего патруля» в заливе Сан-Франциско с браконьерами.
Рассказы рыбачьего патруля слушать на видеосервисе Wink.