Рассказы рыбачьего патруля. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пятнадцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя сборник рассказов «Рассказы рыбачьего патруля». Произведения сборника любимого читателями во всем мире, рассказывают о беспощадной войне «Рыбачьего патруля» в заливе Сан-Франциско с браконьерами.



Рассказы рыбачьего патруля слушать на видеосервисе Wink.