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Рассказы охотника. Генри Райдер Хаггард (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения250 мин12+
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Сюжет
Аллан Квотермейн – это имя наверняка знакомо всем поклонникам романа Генри Хаггарда: «Копи царя Соломона». Неутомимый охотник и путешественник, он родился в Англии, но решив, что местный климат оказывает на него исключительно пагубное воздействие, большую часть времени проводил в Африке, занимаясь охотой и торговлей слоновой костью. В этом сборнике вас ждет рассказ о его самых опасных и захватывающих дух африканских приключениях.
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