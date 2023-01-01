Рассказы охотника. Генри Райдер Хаггард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аллан Квотермейн – это имя наверняка знакомо всем поклонникам романа Генри Хаггарда: «Копи царя Соломона». Неутомимый охотник и путешественник, он родился в Англии, но решив, что местный климат оказывает на него исключительно пагубное воздействие, большую часть времени проводил в Африке, занимаясь охотой и торговлей слоновой костью. В этом сборнике вас ждет рассказ о его самых опасных и захватывающих дух африканских приключениях.



Рассказы охотника слушать на видеосервисе Wink.