Рассказы о животных. Джек Лондон,Лев Толстой,Антон Чехов,Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит знаменитые произведения о животных крупнейших писателей: Л. Н. Толстого, Джека Лондона, А. П. Чехова, А. И. Куприна. Добрые, остросюжетные, лирические, произведения показывают красоту, благородство, отвагу, бескорыстную верность животных. Эти произведения, наполненные любовью к «братьям нашим меньшим», созданные великими писателями, интересны как взрослым, так и детям. Они делают своих читателей добрее и мудрее.



Рассказы о животных слушать на видеосервисе Wink.