Рассказы о Суворове. Сергей Алексеев (книга, 2020) слушать онлайн

Аудиокнига «Рассказы о Суворове», созданная на студии АРДИС по произведениям знатока русской истории и замечательного детского писателя Сергея Петровича Алексеева – живое и увлекательное путешествие в прошлое нашей Родины. Звучащие рассказы пробуждают у детей интерес к изучению истории Отечества, учат гордиться своими предками, воспитывают патриотизм. Доступным языком, интересно и занимательно в аудиокниге рассказывается о великом русском полководце Александре Васильевиче Суворове, который всю свою жизнь отдал служению России. О славных подвигах и победах в сражениях с турками и французами, о битве у селения Фокшаны, штурме непреступной крепости Измаил и знаменитом переходе русских войск через Альпы. О личности и характере фельдмаршала, о его любви и уважении к простым солдатам. И даже о верном денщике Суворова Прошке и любимом коне Мишке…



Рассказы о Суворове слушать на видеосервисе Wink.