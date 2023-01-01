Рассказы о Петре Первом. Сергей Алексеев (книга, 2020) слушать онлайн

Аудиокнига «Рассказы о Петре Первом», созданная на студии АРДИС по произведениям знатока русской истории и замечательного детского писателя Сергея Петровича Алексеева – живое и увлекательное путешествие в прошлое нашей Родины. Звучащие рассказы пробуждают у детей интерес к изучению истории Отечества, учат гордиться своими предками, воспитывают патриотизм. Доступным языком, интересно и занимательно в аудиокниге говорится об эпохе Петра I, о великих государственных преобразованиях и военных походах царя-реформатора. Юные слушатели узнают о детских забавах маленького Петра, о создании флота и заводов на Урале, о победах и поражениях в войне со шведами за выход к Балтийскому морю, о строительстве Петербурга. О том, как Пeтр I стриг бороды боярам, и о том, что такое цифирные школы, как появилась первая российская газета и чему молодые бояре за границей учились. А ещe о барабанщике бомбардирской роты Бабате Барабыке и о том, как ближайший соратник царя Александр Меншиков машкарадный бой учинил…



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