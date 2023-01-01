Рассказы о моряках…. Фёдор Беляев
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Рассказы о моряках…. Фёдор Беляев

Рассказы о моряках…. Фёдор Беляев (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Приключения, Юмор18+

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Сюжет

Это книга о моих друзьях, коллегах, однокурсниках. О курсантах, об офицерах-подводниках, о жизни на флоте. В сборник вошли лишь некоторые эпизоды славной военной службы на флоте. Здесь перемешаны правда и художественный вымысел. Ещё в сборнике есть фантастический рассказ об «их мечтах».Изображение на обложке из личного архива.

Рассказы о моряках… слушать на видеосервисе Wink.

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