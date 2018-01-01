Рассказы классиков о животных. Лошади. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Домашняя лошадь – животное из семейства лошадиных отряда непарнокопытных, одомашненный и единственный сохранившийся подвид дикой лошади, вымершей в дикой природе, за исключением небольшой популяции лошади Пржевальского. Широко используется человеком вплоть до настоящего времени. Предполагается, что впервые лошадь была приручена древними людьми в Южном Предуралье на стоянках Муллино и Давлеканово (территория Башкортостана). Там же были найдены самые древние останки лошади, которые датируются рубежом VII—VI тыс. до н. э. В степях Евразии лошади были одомашнены за много тысяч лет до того, как они попали на юг, на территории распространения древнейших ближневосточных цивилизаций. До раскопок в Муллино предполагалось, что самая древняя лошадь была одомашнена в степях Украины. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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