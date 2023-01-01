Рассказы из русской церковной истории. (часть первая). Александра Бахметева
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Рассказы из русской церковной истории. (часть первая). Александра Бахметева

Рассказы из русской церковной истории. (часть первая). Александра Бахметева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Религия и духовная литература925 мин0+

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О книге

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию книгу Александры Николаевны Бахметевой, популярной в XIX веке писательницы. Она была дружна с Гоголем и Тургеневым, Станкевичем и Огаревым, состояла почeтным членом Общества любителей российской словесности, много занималась благотворительностью. Сочинения Бахметевой многократно переиздавались до 1917 г., она известна как талантливый автор для детей и подростков разного возраста. В «Рассказах из русской церковной истории» занимательно и доходчиво излагаются события церковной жизни в контексте общего хода русского исторического развития. Мы знакомимся с жизнеописаниями святых, религиозными спорами, ересями, иночеством, подвижничеством и другими заслуживающими внимания фактами и явлениями из истории русской церкви. «Рассказы» высоко ценились современниками за высокую историческую точность, за простоту и живость повествования. Первая часть книги посвящена истории русской Церкви в средневековый период: от начала распространения христианства до XVI в. Очерки рассказывают как об отдельных святых и подвижниках, так и о целых периодах в отечественной церковной истории или определенных сложных темах. Введением к книге служит общее описание древнерусского язычества в дохристианскую эпоху. А.Бахметева искусно сочетает историчность подхода к изложению материала с представлениями о божественном промысле как двигателе истории.

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Жанр
Детская литература, Религия и духовная литература
Время
925 мин / 15:25

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