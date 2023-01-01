Рассказы. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн
5.62020, Аудиокнига
Классика, Русская литература6 мин6+
Сюжет
«Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-ба�гровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман…»
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