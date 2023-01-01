Рассказы и сказки. Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

Грустные, трогательные, пронзительные, глубокие рассказы Леонида Андреева учат милосердию, состраданию и доброте. Рассказы «Петька на даче», «Кусака», «Ангелочек», «Валя» предназначены для детей среднего и старшего школьного возраста и рекомендованы для чтения по школьной программе. В настоящ�ее издание вошли также весьма оригинальные саркастические сказки, которые сам писатель назвал «Сказочки не совсем для детей»: «Орешек», «Негодяй», «Фальшивый рубль и добрый дядя», «Земля», «Храбрый волк».



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