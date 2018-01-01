Рассказы. Джеффри Чосер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джеффри Чосер, виднейший из английских поэтов и писателей Средневековья, крупнейшая фигура английской литературы. Предполагают, что он родился между 1340 и 1344 в Лондоне. Джон Чосер, отец Джеффри, преуспевающий виноторговец, занимал пост помощника королевского кравчего в Саутгемптоне. Произведения Чосера трудно датировать точно. Вероятно, поэма «Книга герцогини», написанная в 1369 году, стала первой большой поэмой Чосера. После нее последовали другие поэтические произведения и сборник Кентерберийских рассказов, объединенных единым сюжетом – паломничеством к гробнице св. Томаса Бекета в Кентербери. Здесь представлены все характеры позднего Средневековья (кроме короля и знати – они были бы неуместны в подобном странствии). Заслуги Чосера в истории английской литературы и языка весьма велики. В его произведениях уже видны все ее главнейшие черты: богатство фантазии, соединeнное со здравым смыслом, юмор, наблюдательность, способность к ярким характеристикам, наклонность к подробным описаниям, любовь к контрастам, одним словом, всe, что позднее встречаем в ещe более совершенном виде у Шекспира, Диккенса и других великих писателей Великобритании. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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