Рассказы 1884 – 1885 г.г. Том 12. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В двенадцатый том полного собрания сочинений великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904) вошли рассказы, написанные в 1884-1885 гг. 1. Необходимое предисловие 2. Нервы 3. Неудача 4. Нечто серьезное 5. Ниночка 6. Новогодние Великомученики 7. Ночь на кладбище 8. Ну, публика! 9. О бренности 10. Общее образование 11. Отец семейства 12. Панихида 13. Первый дебют 14. Персона 15. Писатель 16. Письма 17. После бенефиса 18. Психопаты 19. Реклама 20. Руководство для желающих жениться 21. Рыбье дело 22. Ряженые 23. Самый большой город 24. Сапоги 25. Свистуны 26. Свистуны 27. Симулянты 28. Сонная одурь 29. Средство от запоя 30. Староста 31. Старость 32. Стена 33. Стража под стражей 34. Тапер 35. Тряпка 36. У телефона 37. Унтер Пришибеев 38. Утопленник 39. Художество 40. Циник 41. Шампанское 42. Шило в мешке 43. Злоумышленник 44. Лошадиная фамилия 45. Пересолил 46. Тоска



Рассказы 1884 – 1885 г слушать на видеосервисе Wink.